Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу в связи с Ходжалинским геноцидом

Политика 23 февраля 2021 17:51 (UTC+04:00)
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу в связи с Ходжалинским геноцидом

БАКУ /Trend/ - Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировой общественности по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает во вторник Trend, в обращении подчеркивается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении с участием личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии, дислоцированного в Ханкенди, преднамеренно и с особой жестокостью убили 613 мирных гражданских лиц, включая стариков, детей и даже беременных женщин. Город Ходжалы был разрушен в результате обстрела тяжелой артиллерии, 150 человек пропали без вести, 1275 человек попали в плен и подверглись жестоким пыткам, над телами зверски убитых мирных жителей были совершены невиданные надругательства. Сообщается, что акт целенаправленного геноцида, одного из самых тяжких преступлений против человечности в Ходжалы, стал кульминацией зверств, совершенных армянской армией. Проведение политики этнической чистки против народа Азербайджана, физический и моральный террор, изгнание сотен тысяч людей с родных земель, грубое нарушение их прав, разрушение и разграбление сел, городов, древнего и богатого культурного наследия азербайджанского народа стали результатом агрессивной политики Армении, которая почти 30 лет держала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана.

"27 сентября 2020 года Армения начала масштабную военную провокацию против Азербайджана. Армянские вооруженные силы попытались расширить площадь оккупированных территорий, нанося тяжелые артиллерийские удары по азербайджанским военнослужащим, гражданскому населению и инфраструктуре. В ответ вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию, и в результате 44-дневной войны Азербайджан освободил свои земли в соответствии с требованиями международного права и резолюций №№ 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, восстановил свою территориальную целостность в рамках признанных мировым сообществом границ.

В ходе Отечественной войны армянская армия продолжила военные преступления против Азербайджана. Игнорирующая нормы международного права и продолжающая свои военные преступления и акты вандализма, грубо нарушая Женевские конвенции 1949 года, страна - агрессор Армения с применением тяжелой артиллерии, баллистических ракет, фосфорных и других запрещенных боеприпасов подвергла масштабным ударам находящиеся далеко за пределами зоны боевых действий населенные пункты Азербайджана, в том числе Гянджу, Барду, Тертер, Мингячевир, Габалу. Убийство 94 мирных жителей, включая 11 детей, ранение 414 мирных жителей, разрушение 2465 домов, 97 многоквартирных домов и 495 гражданских объектов, по сути, были продолжением политики геноцида. Отказ Армении предоставить карту заминированных районов после подписания заявления о прекращении огня - еще один пример агрессивной сущности Армении. Сотни мирных жителей были убиты и искалечены на всю жизнь в результате взрыва мин, установленных армянской стороной за 30 лет.

Мы хотим обратить внимание мирового сообщества на то, что наряду с оккупацией, этнической чисткой и геноцидом против Азербайджана, Армения совершила моральную агрессию и геноцид против культурного наследия. Как и подчеркивали зарубежные наблюдатели, некогда процветающие азербайджанские города за период окупации стали городами-призраками, на наших территориях, пострадавших от политики выжженной земли, были уничтожены исторические, религиозные и культурные памятники мирового значения. Сотни мечетей, храмов и церквей, тысячи кладбищ, 706 исторических памятников и музеев, 927 библиотек, 1107 учебных заведений, 40 тысяч музейных экспонатов были разрушены и разграблены армянами на оккупированных территориях Азербайджана, оставшиеся под оккупацией христианские церкви были григорианизированы, мечети были превращены в хлев, были совершены беспрецедентные акты вандализма, такие как содержание в мечетях животных, которые в исламе считаются харамом. В целях оставить на оккупированных территориях армянский след, захватчики целенаправленно работали над уничтожением древнего албанского, мусульманского, православного религиозного и культурного наследия, существовавшего в Карабахе. Они либо разрушили и уничтожили наше культурное и духовное наследие, либо сфальсифицировали его историю и происхождение, и присвоив сделали их григорианскими. И это все на фоне того, что в течение всех этих лет армянская церковь в центре Баку, столицы Азербайджана, сохранялась в хорошем состоянии, а десятки тысяч наших граждан армянского происхождения мирно живут в нашей стране", - говорится в обращении.

Также с сожалением сообщается, что в настоящее время общественно-политические и религиозные круги Армении, поддерживая фашистские действия армянских террористов и экстремистов, снова подстрекают свой народ к новым войнам.

"На протяжении почти тридцати лет ряд стран и международных организаций признавали Ходжалинскую трагедию геноцидом. Но, к сожалению, некоторые люди, следуя лживой пропаганде Армении, игнорируют это ужасное преступление. В основе того, что происходящие сегодня в мире акты насилия, террора и экстремизма не получают должной оценки, стоит наличие у некоторых государств, организаций и религиозных лидеров в отношении к проблемам таких опасных тенденций, как двойные стандарты, религиозная и расовая дискриминация. Тот факт, что в результате такого подхода массовые убийства, в том числе Ходжалинская трагедия, не получают должной оценки, открывает путь новым преступлениям против человечности. Армянские террористы еще не предстали перед международными судами за свои военные преступления. Но они не смогут скрыться от правосудия истории. Настало время привлечь к ответственности расистов, которые совершили этот геноцид, втянули свой народ в агрессивную войну, установили памятник основоположнику армянской расистско-фашистской идеологии Нжде Гарегину!

Верующие и религиозные деятели всегда чтят светлую память всех шехидов, погибших за восстановление территориальной целостности нашей страны и освобождение наших земель в Карабахе, неотъемлемой части нашей Родины, а также шехидов Ходжалы, желают от Всевышнего упокоения их душам.

Мы желаем всем народам мира спокойствия и процветания. Обращаясь к мировым религиозным лидерам, парламентам, ООН и другим международным организациям, международным судам с этим намерением, призываем дать правовую и политическую оценку агрессии и злодеяниям, совершенным Арменией против азербайджанского народа, признать Ходжалинскую трагедию актом геноцида, как Холокост, геноцид в Руанде и Сребренице.

В то же время, как лидеры религиозных общин, веками живущих в Азербайджане в мире и спокойствии, мы поддерживаем установление взаимопонимания между всеми народами Южного Кавказа, независимо от религии и языка. Таким тенденциям, как война, территориальные претензии, ненависть, религиозная и этническая дискриминация и реваншизм, необходимо положить конец, в мире должна преобладать стабильность, и должны быть предприняты усилия для устойчивого экономического развития. Все религиозные общины в нашем регионе, в частности Армянская Апостольская церковь, должны активно работать в этом направлении, содействовать миру и диалогу, продвигать мирные и гуманистические идеи.

Да поможет нам всем Всевышний Создатель в наших благих делах стать справедливыми!", - подчеркивается в обращении.

Обращение подписали: глава Управления мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Русской Православной церкви Александр, глава общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили и глава общины европейских евреев Азербайджана Александр Шаровский.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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