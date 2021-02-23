На положительный шаг Армении Турция совместно с Азербайджаном предпримет встречный шаг - Мевлют Чавушоглу

БАКУ / Trend/ - На Южном Кавказе появилась возможность для мира и развития региона, мы всегда обращаемся с призывами в этом направлении.

Об этом в ходе совместной с туркменским коллегой Рашидом Мередовым пресс-конференции сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Trend.

По его словам, если и Армения будет действовать в этом же направлении, то она больше всего воспользуется стабильностью и экономическим развитием региона: "На положительный шаг Армении Турция совместно с Азербайджаном тоже ответит положительно. На азербайджанских землях, которые около 30 лет были под оккупацией, все разрушено, армяне, покидая эти территории, продолжали разрушать. Для восстановления исторических, религиозных, культурных памятников в Карабахе, в частности, в Агдаме и 7 прилегающих районах, правительство Азербайджана реализует инфраструктурные проекты. Турция, как Тюркский мир, рядом с Азербайджаном и будет всячески поддерживать его в развитии этого региона".

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)