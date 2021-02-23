Президент Ильхам Алиев: Азербайджан демонстрирует готовность строить будущее для региона

БАКУ/Trend/ - В настоящее время Азербайджан действительно демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния и строить будущее для региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви Исмаилом Серагельдином.

«По существу мы уже приступили к этому. Мы приступили к работам по реконструкции, реализации проектов, которые будут полезными для всех стран региона и в результате – для стабильности и прогнозирования. Поэтому считаю, что есть необходимость в том, чтобы все мы - правительства и международные организации - оценили новые реалии и спланировали свои шаги с тем, чтобы сосредоточить внимание на позитивных возможностях сотрудничества и сосуществовании в условиях мира»,- отметил глава государства.