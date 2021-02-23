Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник принял находящегося с визитом в братской стране министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает во вторник Trend, информацию об этом распространила Администрация Президента Турции.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)