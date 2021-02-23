Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье народного артиста Ялчина Рзазаде (версия 2)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 15:13)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье народного артиста Ялчина Рзазаде.

Как сообщает Trend, в соболезновании говорится:

«С чувством скорби восприняла известие о кончине народного артиста Азербайджанской Республики Ялчина Рзазаде. Отличающийся собственным стилем в нашем современном музыкальном искусстве, Ялчин Рзазаде своим исполнительским мастерством и сценической культурой завоевал глубокое уважение и любовь меломанов. Творческий путь мастера, который охотно делился с молодежью многолетним опытом и знаниями, обучал их всем секретам и тонкостям эстрадного искусства, является настоящей школой мастерства для молодого поколения исполнителей. Песни, которые он исполнил в фильмах «Деде Горгуд», «День прошел», «Свекровь», «Первая любовь Балададаша», никогда не сотрутся из памяти нашего народа.

Разделяю ваше горе в эти тяжелые моменты, в связи с невосполнимой утратой желаю терпения членам вашей семьи, выражаю глубокие соболезнования».