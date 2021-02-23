Twitter заблокировал 35 армянских аккаунтов, созданных против Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Twitter заблокировал 373 аккаунта, связанные с Россией, Арменией и Ираном, за нарушение политики манипулирования платформой, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Компания заявила, что заблокировала 238 аккаунтов, связанных с Ираном, и 100 аккаунтов, связанных с Россией.
Также были заблокированы 35 аккаунтов, связанных с Арменией, так как они были созданы с «целью сделать мишенью Азербайджан».
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