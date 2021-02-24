Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана прошла вакцинацию
БАКУ /Trend/ - Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана прошла вакцинацию от коронавируса, сообщает в среду Trend.
Депутаты чувствуют себя хорошо. Переболевшим коронавирусом членам парламента в связи с наличием у них антител пока вакцинироваться не рекомендуется.
Вакцинации депутатов Милли Меджлиса, которая проводится на добровольной основе, продолжается.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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