Помощник Президента Азербайджана встретился с замглавой МИД Украины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневски.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар с 23 февраля находится с визитом в Азербайджане.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)