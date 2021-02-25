Пришло время наказания виновников Ходжалинского геноцида – Ричардас Лапаитис на платформе Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - «Пришло время наказания виновников Ходжалинского геноцида! Весь мир должен узнать имена военных преступников, с особой жестокостью пытавших и убивавших женщин и детей!», – заявили участники видеоконференции, приуроченной к очередной годовщине Ходжалинских событий, – Директор экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде, Чрезвычайный и полномочный посол, доктор юридических наук Намик Алиев и известный литовский военный журналист Ричардас Лапаитис.

Ричардас Лапаитис вновь поделился воспоминаниями о страшных событиях, произошедших в феврале 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, очевидцем которых он оказался волей обстоятельств. Лапаитис назвал деяния, совершенные армянскими военными против мирных ходжалинцев, преступлением против всего человечества, отметив, что армянские фашисты ничем не отличаются от бывших нацистов. Ходжалинский геноцид – это прямой укор и позор для международных организаций, не осудивших одно из самых кровавых преступлений ХХ века.

(Редактор: Надир Насиров)