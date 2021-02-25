В небе над Ереваном появились истребители (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Истребители выполнили полет с маневрами в небе над столицей Армении Ереваном.

Об этом в четверг передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Подчеркивается, что требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна демонстранты восприняли это бурными аплодисментами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)