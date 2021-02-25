Президент Ильхам Алиев: Все эти годы мы готовились к войне. И не скрывали этого

БАКУ/Trend/ - Конечно, все эти годы мы готовились к войне. И не скрывали этого, потому что наши земли находились под оккупацией, и мы видели, что мирное разрешение данного вопроса невозможно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей шехидов и инвалидами войны.

«В последние годы мы уже были абсолютно уверены в этом. Поведение руководства Армении, его провокационные выступления, шаги убедили нас и, могу сказать, международную общественность в том, что мирное урегулирование этого конфликта невозможно. Хотя высокопоставленные официальные представители стран-сопредседателей Минской группы, занимавшейся данным вопросом, постоянно повторяли, что военного разрешения конфликта не существует. Но мы видели, что нет мирного пути урегулирования конфликта, потому что в противном случае этот вопрос за 30 лет был бы решен. Значит, не было заинтересованности в этом, или же ситуация ни войны, ни мира кого-то устраивала. Кого-то устраивало, чтобы азербайджанский народ на протяжении 30 лет жил в таком положении. Кого-то устраивало, что наши земли находятся под оккупацией, и это словно воспринималось как определенный механизм давления на Азербайджан. Нас пытались убедить в том, что возникла реальность, которая существует уже 30 лет, и Азербайджан должен смириться с нею. А я говорил, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией. Я говорил, что мы никогда не позволим создать на нашей земле второе надуманное армянское государство, и не позволили. Мы мобилизовали все силы, на протяжении многих лет проводили последовательную политику – и в международной плоскости, и в экономической сфере, и в отношениях с соседними странами, и в реализации региональных проектов, и конечно, проделали большую работу по совершенствованию армейского строительства. В то же время подросло молодое патриотичное поколение, любящее Родину больше всего. Вот это поколение и освободило наши земли. Находясь в Шуше, на Джыдыр-дюзю, я в своем обращении к азербайджанскому народу сказал, что в 2003 году, когда пришел к власти, люди, которым сегодня 25-30 лет, были детьми. Мы воспитали их в духе патриотизма, верности государству, и они освободили наши земли от оккупантов. В том числе молодежь, которая родом с оккупированных земель, но никогда там не бывала, мужественно сражалась за свою землю. Весь азербайджанский народ, представители всех народов, проживающих в Азербайджане, сплотившись в единый кулак, нанесли поражение врагу и освободили наши земли от оккупации. Это – историческое событие. В истории Азербайджана не было такой блестящей победы. Азербайджан продемонстрировал всему миру свою силу, показал волю нашего народа. Весь мир еще раз увидел, что если есть воля, сила, единство народа и власти, решительность и смелость, то справедливость восторжествует. Мы продемонстрировали это»,- сказал глава государства.