Названа дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата проведения очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, очередное заседание Комиссии планируется на 27 февраля.

Отметим, что в этом году было проведено три заседания Комиссии и рассмотрено свыше 350 обращений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)