Разрушения в Агдаме ввергли в ужас российских и грузинских журналистов - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Группа российских и грузинских журналистов совершила визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщил в четверг Trend представитель ИА "Вестник Кавказа", руководитель Центра кавказоведения МГУ Исмаил Агакишиев, цель визита журналистов - подготовить видеоотчет о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана.

"Наша цель - представить российскому обществу реальную ситуацию здесь. Когда мы сообщили о здешней ситуации, люди не поверили и задались вопросом, мол, как такое может быть, чтобы в конце XX - начале XXI века захватываются земли, разрушаются города?!

Я молчал на протяжении всей дороги, думал про себя, пусть они сами смотрят. И они пришли в ужас. Очень хорошо, что эти люди приехали сюда, лично подготовили материалы из этих мест и покажут их в Москве. Среди прибывших есть и известные фотографы. Наша цель - довести здешнюю ситуацию до российской общественности. Чем больше истины мы донесем, тем больше людей захотят понять нас", - сказал Агакишиев.

Грузинский журналист Георгий Саралидзе, побывавший в Агдаме, сказал Trend, что удручен увиденным.

По его словам, в Агдаме не сохранилось ни одного дома. Десятки километров сёл разрушены.

"На этих территориях я бывал со своим отцом в середине 80-х годов прошлого века. Это был цветущий край. Я очень удручен тем, что увидел сейчас. Это просто кошмар.

Такого города, как Агдам, который во времена Советского Союза знали многие, просто нет. Это производит страшное впечатление, и больше всего я не могу понять, для чего это было сделано. Для меня это загадка", - подытожил Георгий Саралидзе.

Представляем вашему вниманию репортаж Trend TV:

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)