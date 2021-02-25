Заявление о Ходжалинском геноциде размещено на сайте Палаты представителей Великобритании

БАКУ /Trend/ - На веб-сайте Палаты представителей Великобритании размещено заявление с выражением соболезнования народу Азербайджана по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида, сообщает Trend.

Как сказал руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Великобритания Джаваншир Фейзиев, авторами заявления являются члены Палаты представителей, председатель межпарламентской рабочей группы Великобритания-Азербайджан, член Консервативной партии Боб Блэкман и член Демократической партии юнионистов Джим Шеннон.

"Мы с уважением чтим память людей, погибших в массовых убийствах, совершенных против граждан Азербайджана во время конфликта в регионе, и от имени Палаты представителей выражаем соболезнования народу Азербайджана, отмечающему 29-ю годовщину Ходжалинской резни 26 февраля", - говорится в заявлении.

В заявлении также выражена поддержка усилий сторон по достижению прочного мира.

Фейзиев сказал, что Соединенное Королевство, как и всегда, находится рядом с азербайджанским народом и в день поминовения Ходжалинского геноцида, который является наглядным доказательством армянского фашизма, и тем самым поддерживает принципы международной справедливости.

С заявлением можно ознакомиться по ссылке: https://edm.par Parliament.uk/early-day-motion/58127.

(Редактор: Наталья Кочнева)