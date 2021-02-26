Геноцид в Ходжалы останется в истории как самая жестокая резня – Севиль Микаилова

БАКУ /Trend/ - Ходжалинская трагедия является тяжелейшим преступлением и геноцидом против человечества и должна получить более широкую политическую оценку мирового сообщества.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиль Микаилова.

Она отметила, что Ходжалинский геноцид останется в истории как самая жестокая резня.

"Армяне планово готовились к этой совершенной с нечеловеческой жестокостью резне. С октября 1991 года город был полностью осажден армянскими войсками. После массированных артиллерийских ударов в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР совершили одно из самых тяжких в истории преступлений против населения Ходжалы.

Во время Ходжалинского геноцида 5379 человек населения города подверглись массовым нападениям, 1275 человек были взяты в заложники и подвергнуты пыткам (судьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна), 487 человек были ранены, многие из них от полученных пулевых ранений стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены, 130 детей потеряли одного родителя, 25 детей – обоих родителей, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 70 пожилых людей и 106 женщин, были жестоко убиты", – отметила депутат.

Депутат подчеркнула, что невозможно передать словами все те изуверства, которые армяне совершили в Ходжалы: "Осквернение трупов, отрезание различных органов после убийства людей и другие подобные действия являются несовместимыми с человеческой природой зверствами. Отъявленная националистическая сущность, их претензии на земли других стран, фантазии о «великой Армении» побудили и побуждают их совершать такие невообразимые нечеловеческие поступки.

Я считаю, что каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы донести до мира правду об этом кровавом деянии. Работа, проделанная Фондом Гейдара Алиева в связи с этим, бесценна. Одним из основных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева является информирование мировой общественности о Ходжалинском геноциде. При поддержке Фонда годовщина Ходжалинской трагедии ежегодно отмечается во многих странах мира. На церемониях демонстрируются фильмы про Ходжалинский геноцид, аудиовизуальные материалы, фотографии и документальные книги, отражающие совершенные армянами зверства.

Одним из важнейших проектов Фонда Гейдара Алиева в связи с Ходжалинской трагедией является кампания «Справедливость для Ходжалы». Именно в рамках этого проекта миру была представлена вся ​​правда о Ходжалинском геноциде, и во многих странах были проведены масштабные мероприятия. В результате этой работы 16 стран и 24 штата США уже признали Ходжалинский геноцид", – сказала Микаилова.

Депутат напомнила, что в 2011-2016 годах Ходжалинская трагедия была признана геноцидом со стороны Мексики, Пакистана, Колумбии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Иордании, Панамы, Перу, Гондураса, Гватемалы, Судана и Словении.

"Организация исламского сотрудничества также признала Ходжалинский геноцид. Хочу особо отметить, что недавно в нескольких городах Италии были приняты документы, осуждающие Ходжалинский геноцид и выражающие солидарность с азербайджанским народом.

Думаю, что меры, предпринимаемые для признания Ходжалинского геноцида, должны быть в дальнейшем усилены. Ежегодно накануне годовщины Ходжалинской трагедии открываются международные петиции, в которых каждый из нас должен принять активное участие, чтобы в более широкой форме довести до сведения мировой общественности зверства, совершенные армянскими преступниками против азербайджанского народа, их истинную националистическую и фашистскую сущность", – добавила Севиль Микаилова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)