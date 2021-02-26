Всемирно известный фотограф Реза Дегати поделился фотофактами о трагедии в Ходжалы

БАКУ /Trend/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати во время мероприятия в Университете ADA, посвященном годовщине трагедии в Ходжалы, поделился фотографиями, запечатлевшими зверства армянских оккупантов, передает в пятницу Trend.

Он отметил, что в 1992 году уже имел многолетний опыт работы фотографом и был свидетелем многих войн, но то, что он узнал о Ходжалы запомнилось навсегда как одно из самых жесточайших событий в истории человечества.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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