Свидетельница событий в Ходжалы поделилась воспоминаниями

БАКУ /Trend/ - Свидетельница событий в Ходжалы, член Общественного объединения азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Самира Гусейнова поделилась воспоминаниями о том страшном дне, передает в пятницу Trend.

Гусейнова сделала заявление в ходе мероприятия в Университете ADA, посвященном годовщине трагедии в Ходжалы

По словам Гусейновой, на момент событий в Ходжалы ей было 12 лет: «Мы были дома, когда все началось. Мой отец вернулся домой с дурной вестью, что в город вошли армяне, и поэтому теперь детей, женщин и пожилых надо вывести из Ходжалы. Мы с трудом добрались до реки и, пройдя босиком через ледяную воду, зашли в лес. Все это время нас преследовали армяне. Многие люди погибли перед моими глазами. Пуля задела и сильно поранила глаз моего младшего брата».

Гусейнова рассказала, что ее семья с трудом добралась до Агдама, куда начали привозить тела погибших, и она начала искать тела своего отца и родственников: «Однако я так и не нашла их тела и больше никогда о них ничего не слышала».

Она отметила, что после почти 30 лет оккупации Ходжалы перестал быть похожим на тот город, каким был раньше.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, сотни человек были ранены, 1275 мирных жителей были взяты в плен, многие из которых не вернулись из плена и об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди принадлежавшая ему военная техника в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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