Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 26 февраля 2021 11:25 (UTC+04:00)
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из освобожденного села Терноют Агдамского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Представляем вниманию эти кадры.

Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра
Пособие на ребенка…
Пособие на ребенка…
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Huawei опровергла сообщения о планах начать производство электромобилей Другие страны 11:52
В Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц Другие страны 11:50
Попытка Армении переписать культурный код Карабаха не удалась - депутат Госдумы РФ Политика 11:47
Вопрос, связанный с военнопленными, находится в центре внимания - омбудсмен Азербайджана Политика 11:44
В Нью-Дели прошли переговоры глав МИД Узбекистана и Индии Узбекистан 11:38
Драгметаллы в Азербайджане дешевеют Финансы 11:34
Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено около 627 млн манатов Финансы 11:31
Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии Грузия 11:29
В Азербайджане минутой молчания почтут память жертв Ходжалинского геноцида Политика 11:29
Узбекско-корейское СП объявило тендер на приобретение силового кабеля Тендеры 11:27
Село Терноют Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:25
Определились победители конкурса проектов «Не забудем Ходжалинский геноцид» (ФОТО) Общество 11:24
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $67 за баррель Финансы 11:18
Свидетели Ходжалинского геноцида впервые рассказывают о трагедии с места событий - Trend TV Политика 11:16
В регионе сложилась новая реальность, однако Армения продолжает враждебную риторику - глава МИД Азербайджана Политика 11:03
Всемирно известный фотограф Реза Дегати поделился фотофактами о трагедии в Ходжалы Политика 10:57
Международные организации должны дать справедливую оценку событиям в Ходжалы - глава МИД Азербайджана Политика 10:52
Президент Ильхам Алиев проводит пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) Политика 10:47
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник Ходжалинскому геноциду (ВИДЕО) Политика 10:32
Мы требуем справедливости для невинных жертв Ходжалинского геноцида - Хикмет Гаджиев Политика 10:22
Азербайджан впервые вспоминает Ходжалинскую трагедию как страна-победитель - ректор Университета ADA (ФОТО) Политика 10:22
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 10:07
В 2020 году основными киберрисками в Азербайджане были фишинг и локальные угрозы ИКТ 10:06
Турция потребует скидку на природный газ из России Энергетика 10:04
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО) Политика 10:02
Манат укрепился к евро и лире Финансы 09:53
Международная ассоциация «АзИз» провела мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида Политика 09:52
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению (ФОТО) Политика 09:33
Виновные в совершении преступлений в Ходжалы должны понести справедливое наказание - украинский эксперт Политика 09:18
Внешнеторговый оборот Турции в прошлом году превысил $380 млрд Турция 09:17
Грузия в некоторых сферах опережает европейские предпочтения в инновациях - MasterCard Бизнес 08:46
Иранская вакцина создается согласно лучшим международным стандартам Иран 08:25
855 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 08:07
Умер основатель и первый премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Майкл Сомаре Другие страны 07:36
6 210 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 07:11
В Гаити семь человек погибли из-за перестрелки в тюрьме и побега заключенных В мире 06:33
Новым генсекретарем ICAO станет колумбиец Хуан Карлос Салазар Другие страны 05:53
TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США В мире 05:17
В Японии досрочно отменят режим ЧС везде, кроме столичного региона Другие страны 04:18
Авиарегулятор США оштрафовал Boeing на $6,6 млн США 03:21
В Турции начались токсикологические испытания вакцины "Спутник V" Турция 02:23
Саммит ЕС не принял решений об использовании сертификатов о вакцинации Европа 01:16
В ООН сообщили о подписании соглашения между ЮНИСЕФ и AstraZeneca на 170 млн вакцин В мире 00:38
"Арсенал" обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы Спорт 00:05
Трагедия XX века: минуло 29 лет со дня Ходжалинского геноцида Политика 00:01
Более 421 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 25 февраля 23:56
Президент Ильхам Алиев: Появится хорошая возможность для сотрудничества между нашими соответствующими структурами и международными компаниями Политика 25 февраля 23:44
Президент Ильхам Алиев: Мы готовим генеральный план реконструкции каждого города Политика 25 февраля 23:39
Президент Ильхам Алиев: Продолжается процесс модернизации азербайджанских городов Политика 25 февраля 23:36
Peugeot обновила логотип В мире 25 февраля 23:33
Президент Ильхам Алиев: Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии Политика 25 февраля 23:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство и я, как Президент, всегда будем рядом с членами семей шехидов и инвалидами войны Политика 25 февраля 23:20
В Нидерландах были выпущены почтовые марки «Справедливость для Ходжалы!» Общество 25 февраля 23:19
Президент Ильхам Алиев: По имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов Политика 25 февраля 23:18
Президент Ильхам Алиев: Начиная с 17 июля до последнего дня войны ежедневно несколько самолетов доставляли в Армению бесплатное оружие Политика 25 февраля 23:13
Президент Ильхам Алиев: Мы показали, что азербайджанский народ - это народ-победитель Политика 25 февраля 23:10
Президент Ильхам Алиев: Во Второй Карабахской войне мы также отомстили за жертв Ходжалы Политика 25 февраля 23:04
Президент Ильхам Алиев: Если кто-то живет реваншистскими мыслями, то увидит вот этот кулак Политика 25 февраля 23:03
Президент Ильхам Алиев: Разве те самые ракеты «Искандер» Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно Политика 25 февраля 22:56
Президент Ильхам Алиев: Все эти годы мы готовились к войне. И не скрывали этого Политика 25 февраля 22:53
Президент Ильхам Алиев: Сдача в период тандема НФА-Мусават Шуши, Лачина, Кельбаджара врагу была большим предательством Политика 25 февраля 22:50
Пришло время наказания виновников Ходжалинского геноцида – Ричардас Лапаитис на платформе Baku Network (ВИДЕО) Политика 25 февраля 22:48
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира Политика 25 февраля 22:46
Заявление о Ходжалинском геноциде размещено на сайте Палаты представителей Великобритании Политика 25 февраля 22:42
Президент Ильхам Алиев: В Армении близким людей, погибших в войне, не то что дома, даже хижины не предоставляют Политика 25 февраля 22:41
Президент Ильхам Алиев: До конца года проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе семьям шехидов будут предоставлены квартиры Политика 25 февраля 22:36
Итальянский журналист: Виновные в Ходжалинской трагедии должны быть наказаны Политика 25 февраля 22:00
Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность - Турал Гянджалиев Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 21:45
Власти Британии понизили уровень угрозы от коронавируса в стране Европа 25 февраля 21:20
В постконфликтный период Азербайджан столкнулся с тремя проблемами – Азай Гулиев Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 21:16
Казахстан увеличит количество авиарейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину Кыргызстан 25 февраля 21:00
Одна из десяти крупнейших европейских нефтяных компаний OMV будет добывать нефть и газ в Грузии Грузия 25 февраля 20:54
AZAL начинает выполнять спецрейсы из Баку в Киев Транспорт 25 февраля 20:44
Глава парламентского комитета о сельхоздеятельности на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 25 февраля 20:35
Посвящение Ходжалы… - Душевное, выразительное и осмысленное исполнение (ВИДЕО/ФОТО) Культура 25 февраля 20:04
Расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 26 февраля Общество 25 февраля 19:48
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Израиля (ФОТО) Политика 25 февраля 19:29
Разрушения в Агдаме ввергли в ужас российских журналистов - репортаж Trend TV Политика 25 февраля 19:07
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 25 февраля 19:01
Господин Шульц и контрабандист на дальних азербайджанских берегах или как "гестаповца" Шпигеля чуть не убили в Агсу (ВИДЕО, ФОТО) Культура 25 февраля 18:51
В Азербайджане может открыться Торговый дом Нидерландов Бизнес 25 февраля 18:40
Сопредседатели МГ ОБСЕ должны поддерживать постконфликтное восстановление территорий Азербайджана Политика 25 февраля 18:31
В Баку состоялась встреча с пакистанской военной делегацией Политика 25 февраля 18:29
Северная Македония получит азербайджанский газ по интерконнектору с Грецией - министр Энергетика 25 февраля 18:15
Создана Рабочая группа по месторождению "Достлуг" - распоряжение Политика 25 февраля 18:14
Действующий председатель ОБСЕ надеется в ближайшее время посетить Азербайджан Политика 25 февраля 18:04
В 2020 году Азербайджан увеличил поставки нефти в Хорватию Энергетика 25 февраля 18:01
Минторг США подтвердил рекордное снижение ВВП на 3,5% США 25 февраля 17:57
В палатки для обогрева в Баку обратились около 200 человек - Trend TV Общество 25 февраля 17:51
Между Туркменистаном и Великобританией ведутся переговоры по ряду проектов Бизнес 25 февраля 17:40
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального исполнительного директора компании Signify и других представителей руководства компании (ФОТО) Политика 25 февраля 17:40
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank Экономика 25 февраля 17:40
Пакистанская FWO заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по реализации инфраструктурных проектов Бизнес 25 февраля 17:39
В выходные в Баку и Абшероне вновь будут организованы ярмарки Общество 25 февраля 17:38
Консорциум «Хазар» повторно объявляет тендер на сервисное обслуживание в Туркменистане Тендеры 25 февраля 17:32
В Баку и Сумгайыте температура воздуха повысилась – Фактическая погода Общество 25 февраля 17:21
Власти КНР одобрили выход на рынок еще двух китайских вакцин от коронавируса Другие страны 25 февраля 17:21
Прибывшие в Азербайджан турецкие специалисты оказали психологическую помощь до 520 человек Азербайджан 25 февраля 17:20
Внесены изменения в указ и распоряжение Президента Азербайджана об озерах Беюкшор и Зых Политика 25 февраля 17:17
Восстановление освобожденных территорий Азербайджана расширит возможности сотрудничества с Венгрией Бизнес 25 февраля 17:13
Все новости