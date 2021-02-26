Проводится работа по предоставлению компенсаций в связи с ущербом жителям Ходжалы - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Следственные органы Азербайджана продолжают работу по соответствующим уголовным делам в связи с Ходжалинской трагедией.

Об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, сообщает в пятницу Trend.

"Возбуждены уголовные дела в отношении виновных в совершении Ходжалинского геноцида военных и политических руководителей Армении, и работа в этом направлении продолжается. Также проводится работа по предоставлению компенсаций в связи с ущербом, нанесенным жителям Ходжалы", - сказала она.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)