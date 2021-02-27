Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт уже решен. Азербайджан решил его

БАКУ/Trend/ - Мы ясно выражаем эту мысль, что нагорно-карабахский конфликт уже решен. Азербайджан решил его.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: нагорно-карабахский конфликт завершен. Азербайджан был одной стороной этого конфликта. Мы ясно выражаем эту мысль, что нагорно-карабахский конфликт уже решен. Азербайджан решил его. Переговоры, продолжавшиеся тридцать лет, не дали никакого результата. Хотя Минская группа и осуществляла деятельность, результат был равен нулю. За последние два года сопредседатели Минской группы фактически и сами не знали чем заняться. Потому что неуместные и очень опасные заявления премьер-министра Армении фактически парализовали их деятельность, сделали ее бессмысленной. Если премьер-министр Армении говорит, что «Карабах- это Армения, и точка», то какой процесс может быть после этого, о каких переговорах может идти речь? По существу это поставило сопредседателей Минской группы в очень сложное положение. Потому что они должны были как-то среагировать на это. Фактически в течение последних двух лет никакие переговоры не проводились. То есть, Азербайджан решил этот вопрос в одиночку. Нагорно-карабахский конфликт был решен. Это подтверждает Заявление, подписанное 10 ноября», - сказал глава государства.