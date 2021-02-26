Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность и Армения, а также все остальные страны должны смириться и считаться с этой реальностью

БАКУ/Trend/ - Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что происходящие там процессы в большой степени подрывают основы государственности страны. Виновны в этом прежние и нынешние руководители Армении, потому что в течение двадцати лет хунта Кочаряна-Саргсяна фактически вела Армению к пропасти и привела к кризисной ситуации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Страна, можно сказать, в целом, утратила признаки независимости, больше напоминала колонию. Основная причина этого – оккупационная политика, потому что чем дольше они пытались удержать наши земли под оккупацией, тем больше попадали в зависимое положение.

Мы последовательно изолировали Армению от всех международных, региональных проектов. Наша политика заключалась в том, чтобы экономически подорвать, развалить, изолировать Армению. Я никогда не скрывал этого и неоднократно говорил, что до тех пор, пока наши земли находятся под оккупацией, мы будем проводить эту политику. Я говорил, что Армения должна вывести свои вооруженные силы с наших земель, после этого в регионе может быть и взаимодействие, и сотрудничество, и наша политика может измениться. К сожалению, ни прежний режим хунты, ни правительство, пришедшее к власти 2018 году, не прислушались к этим призывам. Если бы в свое время прислушались, то сегодня не оказались в столь позорном положении.

Сейчас в Армении царит абсолютно кризисная ситуация. Мне не хотелось бы как-то комментировать их внутреннюю ситуацию. В принципе мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в особенности, в нынешнее чувствительное время. Но итоги войны остаются и останутся неизменными. Заявление, подписанное 10 ноября исполняется и должно быть полностью исполнено. Значительная часть положений данного Заявления уже исполнена. Но есть вопросы, которые сегодня являются темой обсуждений. Надеюсь, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября Заявление будет выполнено. В противном случае, Армения окажется в еще более тяжелой ситуации. То есть, перед Арменией не такой уж большой выбор. Им необходимо смириться, считаться с новыми реалиями. Мы создали новые реалии.

На протяжении тридцати лет международные структуры, занимавшиеся данным вопросом, а также отдельные страны посылали нам открытые или неофициальные месседжи о том, что есть реальность, Азербайджан является проигравшей в войне стороной, и вы, мол, смиритесь с реальностью. Постарайтесь выбрать из этой реальности максимально приемлемый для себя вариант, то есть, между плохим и очень плохим вариантом. А мы, как вам известно, всегда отвергали такие призывы, ни на шаг не отступали от своей позиции, и я открыто заявлял об этом. А сейчас я говорю, что сложилась новая реальность, и эту реальность создали мы. Армения, а также все остальные страны должны смириться и считаться с этой реальностью. Сегодня перед Арменией есть несколько вариантов и самый приемлемый из них – выполнять положения Заявления от 10 ноября. В противном случае, они могут столкнуться с еще большими проблемами», - сказал Президент Ильхам Алиев.