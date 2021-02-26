От главной задачи в Карабахе ничего не должно нас отводить, иначе мы просто сорвем ее реализацию – Мария Захарова
БАКУ/Trend/ - От главной задачи в Карабахе ничего не должно нас отводить, иначе мы просто сорвем ее реализацию.
Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
«Задача - обеспечить устойчивый мир, возвращение людей и налаживание нормальной жизни. Российские миротворцы заняты именно этой основной задачей. Они, безусловно, разбирают вместе со сторонами каждый конкретный случай. Есть реалии на земле и есть главная задача, на решение которой все должны сконцентрироваться. От этой главной задачи ничего не должно нас отводить. Иначе мы просто сорвем ее реализацию. А этого невозможно допустить. Слишком много и слишком дорогую цену все за это заплатили», - сказала она.
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От главной задачи в Карабахе ничего не должно нас отводить, иначе мы просто сорвем ее реализацию – Мария Захарова
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