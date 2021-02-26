Азербайджан надеется внедрить новые идеи в регион с помощью ОБСЕ - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с помощью ОБСЕ надеется внедрить новые идеи и новые предложения в регион.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), глава Общественного объединения азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев в ходе 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он отметил, что очень важно усилить роль ОБСЕ в укреплении экономической и экологической безопасности в регионе, а также поднять значение науки и технологий в регионе ОБСЕ.

«Потому что, если мы решаем проблемы с точки зрения экономики, с точки зрения экологической безопасности, это дает дополнительный импульс для решения всех других существующих проблем, особенно на Южном Кавказе», - сказал он.

Гянджалиев добавил, что Азербайджан освободил свои территории от оккупационных сил, и теперь правительство Азербайджана в основном сосредоточено на восстановлении этих разрушенных территорий.

«Конечно, с помощью ОБСЕ мы хотели бы привнести новые идеи и новые предложения в регион и реинтегрировать всех граждан Азербайджана армянского происхождения во все политические и экономические сферы. Это очень важно, и, конечно же, следует упомянуть роль ОБСЕ, мы надеемся на сотрудничество со всеми нашими коллегами в этих областях», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)