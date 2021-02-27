Зарубежные журналисты побывали в селе, где армянами была убита двухлетняя азербайджанская девочка

БАКУ /Trend/ - Для зарубежных журналистов, находящихся в Азербайджане, организована поездка на освобожденные от оккупации территории, сообщает в субботу Trend.

Журналисты побывали в городе Физули, а также в селе Алханбейли, где армянами были убиты двухлетняя Захра и ее бабушка.

Более 40 представителей зарубежных медиа стали свидетелями вандализма армян на освобожденных территориях в Физули и Джабраиле.

Они также ознакомятся с ходом строительства аэропорта в Физули.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)