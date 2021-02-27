В Ходжавенде обнаружены боеприпасы, брошенные армянами при бегстве во время войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Ходжавендского РОП обнаружили значительное количество боеприпасов на освобожденной от оккупации административной территории района, оставленных армянскими ВС при бегстве в период второй Карабахской войны.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Так, были обнаружены семь автоматов Калашникова, два пулемета, две снайперские винтовки, один гранатомет, магазины к автоматам и 2527 патронов различного калибра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)