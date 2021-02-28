Азербайджан больше не хочет воевать - российский военный эксперт

БАКУ/Trend/ - Военный эксперт Александр Артамонов рассказал о прошедшем интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ, передает Trend со ссылкой на агентство News Front.

«Разговор проходил около четырех часов на четырех языках. Президент Ильхам Алиев считает, что нынешний этап отношений это по-своему ответ или месть за Ходжалы, т.е. этническая резня, которая произошла в 1992 года, где погибло 613 азербайджанцев, среди которых и женщины и дети. Фактически красной нитью проходит очень интересная оценка ситуации Президентом Азербайджана», - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что по словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан хочет мира:

«В качестве главы государства говорит, что мы сумели взять реванш за Ходжалы, хотя не устраивали этнической резни, мы взяли то, что не смогли получить ценой 30 летних бесконечных переговоров и теперь мы не хотим больше ничего, кроме мира.»

И это говорит о том, что Азербайджан не намерен мстить, отметил эксперт.

Также Александр Артамонов подчеркнул, что ситуация на улицах Азербайджана спокойная.