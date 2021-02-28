Международный аэропорт в Физули станет вратами в Карабах (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе и намерен ввести его в эксплуатацию уже осенью.

Как сообщает Trend, об этом говорится в репортаже телеканала РБК.



В репортаже отмечается, что Баку рассчитывает, что это ускорит восстановление разрушенных населенных пунктов, в том числе города Шуша: «Одновременно строятся две автодороги. Аэропорт Физули будет способен принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые. Он уже включен в каталог международных индексов.»

Как отметил директор Управления воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) Фархан Гулиев, этот международный аэропорт будет действительно как вратами в Карабах.

«И он раскроет туристический потенциал региона и особенно жемчужины Карабаха, Шуши. Аэропорт поспособствует экономичнскому и логистическому развитию региона. То есть мы видим в этом долгосрочный потенциал»,- добавил он.