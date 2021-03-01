Азербайджан привержен строительству наилучшего будущего - глава МИД
БАКУ /Trend/ - В Международный день «Ноль дискриминации» Азербайджан отмечает 25-ю годовщину присоединения к Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.
«Будучи мультикультуральным и многонациональным обществом, мы привержены ценностям равенства и строительству наилучшего будущего», - отмечает министр.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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