Пресс-конференция Президента Ильхама Алиева – очередная победа Азербайджана в информационной войне – депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Пресс-конференция Президента Ильхама Алиева, проведенная 26 февраля для представителей местных и зарубежных СМИ, – очередная большая победа Азербайджана в информационной войне, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что это первая в мире пресс-конференция, которая отличалась как по продолжительности, так и по количеству вопросов: "Глава государства за 4 часа ответил почти на 50 вопросов, предоставив на основании весомых аргументов подробную информацию о реальной ситуации в регионе и позиции Азербайджана. Во время пресс-конференции были заданы интересующие мировую общественность вопросы о новых реалиях, сформировавшихся после победы Азербайджана в Отечественной войне, о ситуации в регионе и будущих планах. Президент предельно четко ответил на все вопросы на 4 языках, донеся до мировой общественности решительную позицию Азербайджана. В частности, в ходе пресс-конференции глава государства направил важные месседжи и заявил, что Карабах всегда был и остается самым приоритетным вопросом в Азербайджане".

Айдын Гусейнов добавил, что очень удачно была выбрана и дата пресс-конференции: "Пребывание в Азербайджане представителей мировых СМИ в день Ходжалинского геноцида, их поездка на освобожденные территории и ознакомление на месте с последствиями армянского вандализма имеет очень большое значение в донесении до мира азербайджанских реалий и разоблачении армянской лжи".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)