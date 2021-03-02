Комиссия по вопросам помилования Азербайджана за день рассмотрела свыше 100 обращений

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе заседания были рассмотрено свыше 100 обращений.

Отметим, что в этом году было проведено четыре заседания Комиссии, во время которых было рассмотрено свыше 450 обращений. В основном это были обращения от осужденных за совершение ДТП, иностранцев и военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)