Боснийский журналист провел параллель между геноцидами в Ходжалы и Сребренице

БАКУ/Trend/ - По инициативе азербайджанской диаспоры, функционирующей в Восточной Европе, на новостном портале "Nova Zora" опубликована статья под заголовком "Параллель между Ходжалинским геноцидом и геноцидом в Сребренице", передает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Автор статьи – редактор портала, журналист-исследователь, этнический босниец Фарук Туджакович привлекает внимание к процессам, которые привели к геноцидам в Ходжалы и Сребренице, подробно рассказывает о произошедших там событиях. В статье нашло место признание бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, что “До Ходжалы азербайджанцы считали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне – это люди, не способные поднять руку на мирное население. Нам удалось сломать этот стереотип".

Автор отмечает, что замалчивание правды о событиях в Ходжалы привело спустя несколько лет к геноциду в Сребренице.

Более подробно со статьей можно ознакомиться на следующем линке:

https://nova-zora.com/paralela-izmedju-genocida-u-hodzaliju-i-genocida-u-srebrenici/

(Редактор: Надир Насиров)