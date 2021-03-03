Парламентарии ряда стран ставят свои интересы выше интересов обеспечения мира - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В новой ситуации, которая возникла в регионе благодаря соглашению о прекращении боевых действий, очень важно выполнять трехсторонние заявления, которые выступают в качестве главного гаранта прочного мира, и любая сторона, желающая мира в нашем регионе, должна способствовать выполнению этих договоренностей как посредством своих заявлений, так и своей деятельностью.

Как передает в среду Trend, об этом сказала глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о документах, принятых парламентами некоторых европейских стран.

По ее словам, парламентарии некоторых стран ставят свои предвзятые интересы выше интересов обеспечения мира.