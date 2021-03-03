Парламентарии ряда стран ставят свои интересы выше интересов обеспечения мира - МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В новой ситуации, которая возникла в регионе благодаря соглашению о прекращении боевых действий, очень важно выполнять трехсторонние заявления, которые выступают в качестве главного гаранта прочного мира, и любая сторона, желающая мира в нашем регионе, должна способствовать выполнению этих договоренностей как посредством своих заявлений, так и своей деятельностью.
Как передает в среду Trend, об этом сказала глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о документах, принятых парламентами некоторых европейских стран.
По ее словам, парламентарии некоторых стран ставят свои предвзятые интересы выше интересов обеспечения мира.
Лента новостей
Задержаны лица, пытавшиеся попасть в освобожденные села в обход контрольных постов - МВД Азербайджана
Решения MasterCard позволят производить банковские операции в Азербайджане, не посещая отделения банков
На экзамене по приему на госслужбу женщины продемонстрировали наилучшие результаты – ГЭЦ Азербайджана
Обещание предоставить странам необходимые вакцины в рамках инициативы COVAX не выполнено - Госагентство ОМС