Ереван, несмотря на Московскую декларацию от 10 ноября, не делает никаких жестов доброй воли – российский военный эксперт

БАКУ/Trend/ - Армянские военнослужащие в спешке оставляли свои позиции, прикрывая отход беспорядочно заложенными минами. Об этом сказал Trend российский военный эксперт Александр Артамонов.

"Любопытно, что во время нахождения в Нагорном Карабахе армяне неоднократно обращались к международным организациям – прежде всего к HALO Trust (Великобритания), а также к SPFA (Франция), CASA (Швейцария) и ряду других для того, чтобы провести разминирование территории. Согласно сообщению руководителя международной организации при ООН USAID Карен Хиллиард, на 2020 год только 5% территории Нагорного Карабаха остались неочищенными от мин.

И вот после войны выясняется, что Карабах фактически непроходим из-за колоссального количества минных полей. Получается, что международная акция по разминированию была не более, чем ширмой для действий западных спецслужб с армянской стороны", – отмечает российский эксперт.

По его словам, согласно сообщению начальника инженерной службы российского воинского контингента в Нагорном Карабахе подполковника Павла Паутова, в регионе работают более 100 российских сапёров, кинологи, а также тяжёлые инженерные машины класса Уран-6.

"Россиянами обнаружено и обезврежено более 24 тысяч взрывоопасных предметов (мин, фугасов и снарядов). С турецкой стороны работает тяжёлая сапёрная техника, 136 профессионалов, включая кинологов. Турки обнаружили и обезвредили более 16 тысяч боеприпасов. Получается, земля густо засеяна смертью, что можно расценить, как отдельную операцию, препятствующую возвращению азербайджанских беженцев – более 700 тысяч человек – в свои родные земли", – сказал Александр Артамонов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)