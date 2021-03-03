Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Италии

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Маио, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

Джейхун Байрамов проинформировал итальянского коллегу о ситуации в регионе, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе о деятельности Азербайджана в этом направлении и попытках Армении сорвать выполнение своих обязательств, вытекающих из вышеуказанных документов.

Луиджи Ди Маио подчеркнул важность выполнения всех пунктов трехсторонних заявлений для нормализации ситуации в регионе.

Министры также обсудили перспективы всестороннего развития отношений, существующих между двумя странами, новые возможности сотрудничества в регионе, укрепление связей в энергетической и гуманитарной сферах.

Стороны также обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)