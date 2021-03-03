Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам

БАКУ/Trend/ - Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с делегацией во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

«Завтра в формате видеоконференции состоится саммит Организации экономического сотрудничества, и мы обсудим экономическое сотрудничество между нашими странами. Еще раз касаясь наших двусторонних отношений, хочу отметить, что мы сконцентрируем внимание на экономической сфере. Сюда входят энергетическая и транспортная сферы. Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам, проходящим через территорию нашей страны. Таким образом, мы расширим наше сотрудничество и в этой сфере»,- сказал глава государства.