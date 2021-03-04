Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения (версия 2)
БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Азербайджана и Турции проведут совместные учения в Испарте.
Информацию об этом на странице в Twitter распространило министерство национальной обороны Турции, сообщает в четверг Trend.
"Турецко-азербайджанское сотрудничество продолжается. Мы встретили в аэропорту братьев из героической азербайджанской армии, прибывших для участия в учениях, которые будут продолжаться в течение шести недель", - говорится в публикации.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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