Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Азербайджана и Турции проведут совместные учения в Испарте.

Информацию об этом на странице в Twitter распространило министерство национальной обороны Турции, сообщает в четверг Trend.

"Турецко-азербайджанское сотрудничество продолжается. Мы встретили в аэропорту братьев из героической азербайджанской армии, прибывших для участия в учениях, которые будут продолжаться в течение шести недель", - говорится в публикации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)