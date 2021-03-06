Президент Ильхам Алиев: Мягко говоря, Люксембург не обладает особым политическим весом в мире, чтобы его министр иностранных дел высказывал нам претензии

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан утвердил себя не только в политической плоскости. Он показал себя как ответственный председатель Движения неприсоединения, а также как страна, способная сама отстоять свои права. Мы одержали победу и на поле боя, и в политической плоскости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«После войны Армения, сколько ни старалась, не смогла добиться желаемого. Сегодня муниципалитеты некоторых стран принимают какие-то решения. Они вообще не имеют никакого значения. Даже названий их нет ни в одном списке. Это нас не интересует. Некоторые парламенты принимают постановления. Но что мы видим? Естественно, у нас тоже есть справедливые претензии. Официальные лица этих стран – либо министры иностранных дел, либо другие министры говорят, не делайте этого, это неприемлемо, то есть, ни с одной страной. Мне сообщили, что министр иностранных дел одной из стран – Люксембурга употребил какое-то неприемлемое выражение. Причем я не могу понять, какое отношение к нам имеет Люксембург. Эта страна вообще находится далеко от этого региона. Мягко говоря, эта страна не обладает особым политическим весом в мире, чтобы ее министр иностранных дел высказывал нам претензии. Кроме этого, подобных неприемлемых выражений не было. Поэтому послевоенный период также еще раз показывает успех нашей внешней политики», - сказал глава государства.