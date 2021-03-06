Президент Ильхам Алиев: Мы никогда, подобно Армении, не побирались, не унижались, не умоляли, ни у кого не просили помощи

БАКУ /Trend/ - Мы никогда, подобно Армении, не побирались, не унижались, не умоляли, ни у кого не просили помощи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Какую еще подготовительную работу нужно было провести? Конечно, экономическую подготовку. Без экономической подготовки ничего сделать невозможно. В отличие от Армении, Азербайджану никто не помогал. Мы всего добились за свой счет. Мы никогда, подобно Армении, не побирались, не унижались, не умоляли, ни у кого не просили помощи. Поэтому экономическая независимость была основным условием с точки зрения и подготовки, и укрепления политической независимости. Мы добились этого. Сегодня мы ни от кого не зависим по любому критерию, любому параметру, занимаем самые передовые места в экономической сфере – с точки зрения как внешнего долга, так и экономического роста, валютных резервов на душу населения. То есть, мы занимаем передовые места по любому критерию и обеспечили прозрачность в этой области. Вчера мне сообщили, что очень влиятельная организация проанализировала более 60 суверенных фондов мира, и Государственный нефтяной фонд Азербайджана по всем параметрам, всем критериям занимает пятое место. Я поручил опубликовать данный список, чтобы каждый увидел, суверенные нефтяные фонды или же ресурсные фонды каких стран там указаны. Посмотрите, кого мы опередили. Взгляните на отчет Давосского экономического форума, мы опередили с точки зрения экономического развития и инфраструктурных проектов развитые страны. Кто-то нам помогал? Нет. Мы сделали это, влезая в долги? Нет. Наш внешний долг составляет всего 18-19 процентов валового внутреннего продукта. При этом наши валютные резервы в 5-6 раз превышают внешний долг. При желании мы можем завтра, послезавтра, через месяц погасить весь свой внешний долг. То есть, мы добились всех этих успехов собственным трудом, как страна, земли которой находились под оккупацией, страна, находившаяся в очень сложном геополитическом положении. Это была подготовка к Отечественной войне в экономической, политической сфере, в области внутренней стабильности», - сказал глава государства.