Президент Ильхам Алиев: Ни с одной политической структурой в стране у нас нет никаких проблем

БАКУ /Trend/ - Ни с одной политической структурой в стране у нас нет никаких проблем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«На новом этапе мы должны еще больше углублять политический диалог. Этот процесс начался до войны, и считаю, что в короткий срок были достигнуты хорошие результаты. Можно сказать, все партии, за исключением антинационального совета, именующего себя политической структурой, все политические силы высказались за диалог, приветствовали нашу инициативу, и этот диалог уже состоялся, могу с полной уверенностью сказать это, - без всякого постороннего вмешательства. Потому что помню, в 1990-х годах, и даже при мне некоторые приезжали из-за рубежа, чтобы организовать здесь для нас политический диалог. Это было оскорблением для нас. Кто вы такие, занимайтесь своим делом. Ваша страна сегодня больше нуждается в политическом диалоге, чем Азербайджан. Грызутся друг с другом. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Мы же добились этого, в короткий срок. И вновь просто посмотрели, какие фундаментальные противоречия существуют, где мы, как говорится, не можем договориться. Мы пришли к такому решению, предложили, что в общенациональных вопросах никаких различных мнений быть не может. Общие вопросы – это карабахский вопрос. Общие вопросы – это деятельность политических партий, развитие демократии, утверждение экономических свобод, усиление нашей страны. Сегодня этот политический диалог ведется. Я его очень одобряю. Считаю, что он имеет большое значение для будущего совершенствования политической системы нашей страны. Призываю также представителей, членов Партии «Ени Азербайджан» обратить внимание на то, что ни с одной политической структурой в стране у нас нет никаких проблем. А с антинациональными элементами мы, конечно, никогда не сможем сесть за один стол, потому что они – предатели, изменники. Они получают инструкции извне. Их эмиссары находятся в зарубежных столицах. Получают там деньги, отправляют сюда, пытаются бросить тень на нашу славную Победу, чтобы ввести людей в заблуждение. Они ставили нам в пример Пашиняна, называли его чистым человеком, демократом. Говорили, вот бы и в Азербайджане был такой лидер. Этот демократ арестовал всю оппозицию. Если бы 27 сентября не началась война, он бы их не выпустил. Лидера основной оппозиционной партии арестовал за несколько дней до войны. Были возбуждены уголовные дела. Сейчас там есть человек, именующий себя лидером оппозиции, но и его достали из нафталина. Его тоже сейчас вызвали и запретили выезжать из страны. Это демократия? Запад закрывает на это глаза, это само собой. Запад уже полностью разоблачил себя в связи с этими вопросами демократии. То есть, никакого другого мнения уже быть не может. Закрывает на это глаза, понятно. Но почему сейчас молчат наши «демократы»? Почему сейчас не говорят, что Пашинян должен быть для нас примером. Пусть придет и скажет, ответит за свои слова. В Армении нет человека, который бы не надсмехался над ним. Окрестили его как-то, им виднее. Его ставили нам в пример. Почему? Потому что получили инструкцию оттуда, из центра, из их центра. В чем была цель? Цель была в том, чтобы замутить все в Азербайджане, сломить его, подорвать авторитет руководства Азербайджана, побудить к написанию грязных измышлений, клеветы, лживых статей – все это перед нашими глазами. Мы это не забыли. Хотели отвлечь нас от основной задачи, чтобы мы занялись внутренним дрязгами, опровержением необоснованных обвинений, отвлечь нас от основной задачи, чтобы оккупированные земли навсегда остались в руках армян. Вот в чем была цель. Национальные предатели, собравшиеся сегодня в антинациональном совете, тоже преследуют эту цель. Эту же цель преследуют и те, кто пытается бросить тень на Победу нашей доблестной армии. В истории Азербайджана, наверное, не было таких отвратительных людей, как они. Но со всеми остальными политическими структурами мы сотрудничаем и будем сотрудничать», - отметил Президент Ильхам Алиев.