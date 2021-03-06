Президент Ильхам Алиев: Кто мог сказать, что Азербайджан неправ, когда началась война?

БАКУ /Trend/ - Конечно, Парламентская Ассамблея Совета Европы не является структурой, решающей карабахский вопрос, но ее резолюция была правовой базой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Какую активную работу мы провели в международных организациях. Некоторые считали, что она напрасна. Нет, это не так. Нам необходимо было еще более укрепить правовую базу для Второй Карабахской войны. До 2005 года основной правовой базой для нас были только резолюции Совета Безопасности ООН. Конечно, это очень важные резолюции, но они не выполнялись, мы их выполнили. Однако в 2005 году Парламентская Ассамблея Совета Европы после долгих обсуждений, в результате проведенной нами работы приняла устраивающую нас резолюцию. Конечно, Парламентская Ассамблея Совета Европы не является структурой, решающей карабахский вопрос, но ее резолюция была правовой базой. Глядя на это, другие организации уже поняли, что да, если это принято там, значит может быть принято и в других местах. Генеральная Ассамблея ООН приняла аналогичные постановления, резолюции. Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и другие. Это – правовая база. В результате этого нам удалось добиться включения в документ «Приоритеты партнерства», подписанный несколько лет назад с Европейским Союзом, то есть, в парафированный документ, положение, отражающее принцип уважения территориальной целостности, суверенитета нашей страны, неприкосновенности наших границ. С 2004 года я постоянно обсуждаю данный вопрос с Европейской комиссией. Я говорю, как это может быть, что вы поддерживаете территориальную целостность Грузии, Молдовы, отражаете это в двусторонних документах, каких-то заявлениях, а когда дело касается нас, говорите, что необходимо решить мирным путем. Это несправедливо. Сколько это может продолжаться? Я работал с несколькими президентами Европейской комиссии и каждый раз говорил, наконец, мы добились этого. Что это такое? Это – правовая база. Кто мог сказать, что Азербайджан неправ, когда началась война? Мы находимся на своей земле. Я выступал с заявлениями о том, что нам нет никакого дела до территории Армении, мы не перейдем и не перешли границу Армении. Поэтому нужна была эта правовая база. Затем мы вступили в Движение неприсоединения. Некоторые «политики» кривили рот, мол, напрасно. Движение неприсоединения является вторым по количеству членов институтом. Во время грязной кампании, проводимой в Совете Безопасности ООН против нас во время войны, была подготовлена резолюция. Кто пресек ее? Страны-члены Движения неприсоединения, они защитили нас. Наше руководство этой организацией не является формальным. Мы защищаем членов данной организации, оказываем им помощь, мы помогли им в связи с COVID, никого не страшась, защищаем их правое дело. А они защитили нас. Таким образом, эта резолюция не была принята. Даже если бы она была принята, это не могло остановить нас. Никто и ничто не могли остановить нас. Я говорил, что только сам премьер-министр Армении должен назвать нам дату вывода армянских войск, после этого мы остановимся. Но это могло доставить нам головную боль. Поэтому мы и там действуем как надежный партнер. Мы созвали специальную сессию ООН. Этому тоже оказавалось сопротивление, сейчас я могу сказать об этом, пусть люди знают. Мы провели саммиты Движения неприсоединения и Тюркского Совета, связанные с COVID, и обратились для проведения специальной сессии ООН. Но в течение нескольких месяцев шли согласования, уточнения. Наконец, в декабре прошлого года мы провели и ее. Это тоже была подготовка в международной плоскости», - сказал Президент Ильхам Алиев.