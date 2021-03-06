Президент Ильхам Алиев: Почему сейчас молчат наши «демократы»? Почему сейчас не говорят, что Пашинян должен быть для нас примером?

БАКУ /Trend/ - Почему сейчас молчат наши «демократы»? Почему сейчас не говорят, что Пашинян должен быть для нас примером?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Призываю также представителей, членов Партии «Ени Азербайджан» обратить внимание на то, что ни с одной политической структурой в стране у нас нет никаких проблем. А с антинациональными элементами мы, конечно, никогда не сможем сесть за один стол, потому что они – предатели, изменники. Они получают инструкции извне. Их эмиссары находятся в зарубежных столицах. Получают там деньги, отправляют сюда, пытаются бросить тень на нашу славную Победу, чтобы ввести людей в заблуждение. Они ставили нам в пример Пашиняна, называли его чистым человеком, демократом. Говорили, вот бы и в Азербайджане был такой лидер. Этот демократ арестовал всю оппозицию. Если бы 27 сентября не началась война, он бы их не выпустил. Лидера основной оппозиционной партии арестовал за несколько дней до войны. Были возбуждены уголовные дела. Сейчас там есть человек, именующий себя лидером оппозиции, но и его достали из нафталина. Его тоже сейчас вызвали и запретили выезжать из страны. Это демократия? Запад закрывает на это глаза, это само собой. Запад уже полностью разоблачил себя в связи с этими вопросами демократии. То есть, никакого другого мнения уже быть не может. Закрывает на это глаза, понятно. Но почему сейчас молчат наши «демократы»? Почему сейчас не говорят, что Пашинян должен быть для нас примером. Пусть придет и скажет, ответит за свои слова. В Армении нет человека, который бы не надсмехался над ним. Окрестили его как-то, им виднее. Его ставили нам в пример. Почему? Потому что получили инструкцию оттуда, из центра, из их центра. В чем была цель? Цель была в том, чтобы замутить все в Азербайджане, сломить его, подорвать авторитет руководства Азербайджана, побудить к написанию грязных измышлений, клеветы, лживых статей – все это перед нашими глазами. Мы это не забыли. Хотели отвлечь нас от основной задачи, чтобы мы занялись внутренним дрязгами, опровержением необоснованных обвинений, отвлечь нас от основной задачи, чтобы оккупированные земли навсегда остались в руках армян. Вот в чем была цель. Национальные предатели, собравшиеся сегодня в антинациональном совете, тоже преследуют эту цель. Эту же цель преследуют и те, кто пытается бросить тень на Победу нашей доблестной армии. В истории Азербайджана, наверное, не было таких отвратительных людей, как они. Но со всеми остальными политическими структурами мы сотрудничаем и будем сотрудничать», - сказал глава государства.