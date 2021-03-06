Президент Ильхам Алиев: Мне, как Верховному главнокомандующему известно, где наши слабые места

БАКУ /Trend/ - Мне, как Верховному главнокомандующему, человеку, руководящему всей работой, известно, где наши слабые места.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Конечно, война – наша славная страница в военной сфере. В то же время это опыт. Мне, как Верховному главнокомандующему, человеку, руководящему всей работой, известно, где наши слабые места. Мы исправили эти слабые места даже в период войны. Во время войны были приняты важные решения. После этого данный опыт, конечно, станет и должен стать для нас основой. Даны указания создать более современную армию, потому что сейчас военные эксперты, международные военные эксперты говорят, что Азербайджан вел войну XXI века. Мы должны спланировать так, чтобы, возможно, через пятьдесят лет быть готовыми и к войне XXII века. Потому что сила решает все. К сожалению, это так. Там, где международное право не работает, решающим может стать только фактор силы», - сказал Президент Ильхам Алиев.