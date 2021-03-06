Представители дипкорпуса ознакомились с ходом строительства Физулинского аэропорта

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Физули представители дипломатического корпуса в Азербайджане ознакомились с ходом строительства Физулинского международного аэропорта.

Как сообщает в субботу Trend, дипломаты были проинформированы о предстоящей работе в аэропорту, фундамент которого был заложен недавно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Было подчеркнуто, что к работам также привлечены зарубежные партнеры Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)