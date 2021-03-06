Армянские вандалы нанесли серьезный ущерб экологии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководители дипломатических корпусов в Азербайджане, военные атташе и журналисты, посетившие освобожденный Губадлинский район, ознакомились с последствиями экологического террора, совершенного армянскими вандалами. Дипломатов и военных атташе сопровождали помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев и другие официальные лица.

Как сообщает в субботу Trend, представитель министерства экологии и природных ресурсов Мохуббат Гурбанов рассказал о вандализме армян в Губадлы. Он отметил, что большие тутовые сады вдоль реки Хакари подверглись экологическому террору. Все деревья были срублены, сожжены. Были уничтожены такие редкие виды деревьев, как восточный платан и грецкий орех. Баситчайский государственный заповедник, занимающий территорию 107 га, также подвергся экологическому террору. Здесь были устроены несколько пожаров. Районные села разрушены, растительный покров уничтожен.

Отметим, что визит руководителей дипломатических корпусов, военных атташе и журналистов в освобожденные районы Азербайджана состоялся на основе поручения Президента Ильхама Алиева.