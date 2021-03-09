Выполнение Карабахского мирного соглашения — основной фактор для мира и безопасности — газета "Azernews"

БАКУ /Trend/ - В опубликованной 4 марта в газете "Azernews" статье под заголовком "Выполнение Карабахского мирного договора — основной фактор для устойчивого мира и безопасности" рассказывается об осуществимости мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, сообщает во вторник Trend.

В статье подчеркивается, что Азербайджан своей победой в 44-х дневной войне с Арменией открыл новую страницу в истории двух соседних стран и всего региона. В новой ситуации, сложившейся в регионе, Баку расценивает сотрудничество между двумя народами как ключ к устойчивому миру и безопасности после войны.

В публикации приведены мнения официальных лиц и экспертов Азербайджана, которые указывают на то, что мирное сосуществование и будущее двух стран может строиться только на основании взаимного сотрудничества, а интеграция проживающих в Карабахе армян в азербайджанское общество возможна лишь после того, как будет перевернута страница вражды.

В статье отмечается, что в самой Армении и среди армян, проживающих за ее пределами, все еще сильны антиазербайджанские настроения, и поэтому интеграция армян в азербайджанское общество может длиться долго.

В публикации приведены слова Президента Ильхама Алиева о том, что на любой реваншистский шаг Армении будет ответная реакция, что в случае соблюдения Арменией условий Карабахского мирного соглашения в регионе постепенно восстановится мир, и что Азербайджанское государство будет миролюбиво относиться к армянскому населению.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)