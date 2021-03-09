В прифронтовых территориях Азербайджана обнаружено около 6 тыс. мин

БАКУ / Trend/ - С 27 сентября 2020 года Азербайджанским агентством по разминированию на основании 2300 сигналов и вызовов было произведено 1800 оперативных и экстренных выездов.

Об этом говорится в отчете Кабмина за 2020 год, сообщает во вторник Trend.

Согласно отчету, были осмотрены дома и приусадебные участки в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Бейлаганском, Билясуварском, Джабраильском, Геранбойском, Гёйгёльском, Нафталанском, Кюрдамирском, Физулинском, Тертерском, Товузском, Шамкирском, Гаджигабульском, Зардабском, Хызинском, Ходжавендском, Огузском, Габалинском районах, гг. Гяндже, Мингячевире, территории вблизи Мингячевирской ТЭС, Южнокавказского трубопровода, посевные площади и пастбища, обочины дорог, лесные массивы, школы.

Было обнаружено 1,6 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, 4,5 тыс. противопехотных мин, 1,4 тыс. противотанковых мин, 1,9 тыс. запалов противотанковым минам, 77 детонаторов, 1,4 тыс. бомб 9 N235, 21 тыс. патронов различного калибра, 2 газовые гранаты, 6 кг пороха, 275 кг пластикового взрывчатого вещества, 150 кг взрывчатого вещества, содержащих аммоний нитрат, 17 метрологических радиопеленгаторов, используемых в военных целях, 7 обезвреженных дронов, 2 ракетные схемы, 1,9 тыс. неразорвавшихся частей ракет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)