Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями, сообщает в среду Trend.

Жители сел обратились к депутату в связи с проблемами, связанными с дорогами, газо- и электроснабжением, а также по поводу строительства новой школы, по личным вопросам бытового характера.

Приняв избирателей из сел Кохне Худат, Чинартала, Нереджанда, Севиль Микаилова выслушала их обращения, еще раз доведя до внимания, что, как и заявляет Президент Ильхам Алиев, основным приоритетом государственной политики является благополучие каждого гражданина страны.

Во время встречи с депутатом некоторые вопросы граждан были решены на месте. Вопросы, решение которых потребует времени, Севиль Микаилова взяла под контроль, сказав, что они будут оперативно рассмотрены, и она свяжется с надлежащими структурами для их решения в соответствии с законодательством.

Пришедшие на встречу избиратели отметили, что полностью поддерживают успешную внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым, что руководство страны проводит постоянную и последовательную работу по повышению их благосостояния, и выразили признательность за особую чуткость и заботу, проявляемую Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой в вопросе решения проблем, которые беспокоят граждан.

(Текст: Кямаля Сеидова)