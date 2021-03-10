Между главами МИД Азербайджана и Венгрии состоялась встреча (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Десятого марта между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и находящимся с визитом в нашей стране министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто состоялась встреча.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, встреча, начатая министрами в формате один на один, далее была продолжена с участием делегаций.

Тепло поприветствовав своего венгерского коллегу, азербайджанский министр с удовлетворением отметил развитие двусторонних отношений, основанных на древних исторических связях между двумя народами, в духе дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства. Была отмечена успешная реализация существующего политического диалога между двумя странами.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что поддержка Венгрией основанной на международном праве и справедливости позиции Азербайджана, в частности в период 44-дневной Отечественной войны, высоко оценивается азербайджанской стороной.

Министр Петер Сийярто сказал, что существующие стратегические отношения между двумя странами проявляются не на словах, а на деле, и подчеркнул важность практических результатов этого сотрудничества. Было вновь отмечено, что Венгрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

Глава МИД Азербайджана подробно проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в регионе, возможности нормализации отношений на основе реализации трехсторонних заявлений, строгом соблюдении принципов международного права, о новых возможностях сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что регион вступил в стадию постконфликтного восстановления и строительства, подчеркнув, что дружественные страны и страны-партнеры могут принять участие в этом процессе, как и заявил Президент Азербайджана. В данном контексте с удовлетворением был отмечен интерес венгерской стороны к процессу восстановления и строительства на территориях, пострадавших от конфликта, в том числе решение венгерского EXİM Банка предоставить своим компаниям кредит в размере 100 млн долларов в связи с этими работами. Также было высоко оценено предложение венгерского правительства сделать пожертвование в связи с работами по разминированию на освобожденных территориях.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах, обсудили вопросы взаимодействия и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

После встречи между Университетом АДА Азербайджана и Дипломатической академией Венгрии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области дипломатической подготовки, обмена информацией и документацией.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)