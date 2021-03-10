Россия и ОБСЕ обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ/Trend/ - 10 марта первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов провёл беседу со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по Закавказью А.Сёдер, передает Trend со ссылкой на МИД России.

Стороны обменялись мнениями по региональной ситуации в Закавказье, включая проблематику Нагорного Карабаха, затронули некоторые актуальные вопросы российско-шведских двусторонних отношений, говорится в сообщении ведомства.