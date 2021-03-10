Россия и ОБСЕ обсудили ситуацию в Карабахе
БАКУ/Trend/ - 10 марта первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов провёл беседу со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по Закавказью А.Сёдер, передает Trend со ссылкой на МИД России.
Стороны обменялись мнениями по региональной ситуации в Закавказье, включая проблематику Нагорного Карабаха, затронули некоторые актуальные вопросы российско-шведских двусторонних отношений, говорится в сообщении ведомства.
Лента новостей
Оксфордский университет намерен сотрудничать с АН Азербайджана в сфере исследования сейсмических процессов (ФОТО)
Президенты Турции и России принимают участие в церемонии закладки фундамента 3-го реактора АЭС "Аккую"
Президент Ильхам Алиев: Венгерские компании будут иметь много возможностей для совместной работы с нами на освобожденных территориях
Венгерские компании готовятся к участию в строительной программе на освобожденных территориях Азербайджана
Венгрия и Азербайджан обсуждают совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий — министр
На освобожденных территориях реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов - глава МИД Азербайджана
Ветераны Отечественной войны Азербайджана обеспечиваются высокотехнологичными средствами для передвижения (ФОТО)
Загрязнение токсичными отходами с территории Армении привело к гибели рыб в реке в Зангиланском районе