На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Зангиланском районе на государственной границе с Арменией 12 марта состоялось открытие новой пограничной комендатуры Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ГПС, выступивший на организованном по этому случаю мероприятии заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев подчеркнул, что в результате операции "Железный кулак" под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была обеспечена территориальная целостность страны, положен конец оккупация 20 процентов территории страны, включая 132 км государственной границы с Ираном и 500 км государственной границы с Арменией, что в течение почти 30 лет представляло серьезную угрозу нашей национальной безопасности.